Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu

1 saat önce

Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu, System.String[]
Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Gölcük ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi.
Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Gölcük, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı! Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 00:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]