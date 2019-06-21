Kocaeli'de sağanak ve fırtına etkili oldu
1 saat önce
Kocaeli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:19 Kaynak: AA
'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gölcük
ilçesinde yağmurla başlayan fırtına nedeniyle Anıtpark'taki bir ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi.
Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yerinden kaldırdı.
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