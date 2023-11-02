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Kocaeli'de Sağanak Yağış Alt Geçitleri Göle Döndürdü - Son Dakika

Kocaeli'de Sağanak Yağış Alt Geçitleri Göle Döndürdü

Son Güncelleme: 02.11.2023 22:18

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle alt geçitler suyla dolarken trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri su tahliyesi yaparak trafik akışını sağladı.

Kocaeli'de sağanak yağış sebebiyle alt geçitler göle döndü. Trafik durma noktasına gelirken ekipler su tahliyesi gerçekleştirdi.

Kocaeli'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış sebebiyle alt geçitler göle döndü. Biriken su sebebiyle araçlar geçmekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi. Belediye çalışanları hemen bölgeye intikal ederek tıkanan rögar kapaklarını temizledi. Daha sonra ekiplerce su tahliyesi yapıldı. Çalışmanın ardından trafik eski haline döndü.

Ekipler gece boyu olumsuz duruma karşı teyakkuzda olduğunu belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Kocaeli'de Sağanak Yağış Alt Geçitleri Göle Döndürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Sağanak Yağış Alt Geçitleri Göle Döndürdü - Son Dakika
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