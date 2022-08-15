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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilde sarı kodlu yağış uyarısı verilmişti. Uyarıların ardından Kocaeli'de de sağanak etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, hafif gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken, bazıları ise sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de sağanak yağış başladı - Son Dakika

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