Kocaeli'de sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı
Kocaeli'de sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile birçok iş yerini sel suları basarken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kocaeli'de sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile birçok iş yerini sel suları basarken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerini sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisi altına aldı. Yağış nedeni ile İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi ve İzmit Sanayi Sitesinde bulunan birçok iş yerini su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış öncesi teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren yağış dururken, ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınlarının yaşandığı iş yeri sahipleri ise kendi imkanları ile dükkanlarını temizlemeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:10 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı - Son Dakika
Son Dakika 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı