Kocaeli'de sağanak yağış öncesi vatandaşlara uyarı yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de öğlen saatlerinde başlaması beklenilen sağanak yağış öncesinde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Kocaeli Valiliği, kentte beklenilen sağanak yağış öncesinde vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan ve İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde hafta sonu etkili olması beklenilen sağanak yağış sonrasında Kocaeli'de vatandaşlara uyarı yapıldı. Valilikten yapılan duyuru ile Cumartesi öğlen saatlerinde bağlayarak, Pazar gece saatlerine kadar sürmesi beklenilen sağanak yağışın, zaman zaman etkisini artırarak su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - KOCAELİ