Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi

17.07.2022 12:28
Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisinde 15 Temmuz'da yeşil alana yönlendirilen eşinin sıra beklemeden muayene edilmesinde ısrarcı olarak acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulunduğu, tıbbi sekretere de yumruk atarak elini ısırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınamıştı.

YORUMLAR
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Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı (2) Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı (2) Son dakika: Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı Son dakika: Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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