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Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılacak konut projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılacak konut projesi tanıtıldı

30.09.2021 16:10
Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılacak konut projesi tanıtıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlık çalışanları için inşa edilecek 502 daireden oluşan Sağlıkkent Konutları'nın tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlık çalışanları için inşa edilecek 502 daireden oluşan Sağlıkkent Konutları'nın tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, salgınla mücadele sürecinde haftalarca evine gidemeyen, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarının, insanları bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen salgınla mücadelesinde sağlık çalışanlarının önemli payı olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Pandemi sürecinde Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla hem sağlık çalışanlarımızın hem de ekonomik olarak etkilenen esnafımızın ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, çalışma şartlarını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

Gündoğdu, salgın sürecinde esnaf ve vatandaşlara destek olmak için bugüne kadar bütçeden yaklaşık 350 milyon lira harcama yaptıklarını dile getirdi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına verdikleri desteklere de değinen Gündoğdu, şunları söyledi:

"Salgının yoğun olduğu dönemlerde sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım imkanı sağladık. Yoğun tempoda çalıştıklarından dolayı evlerine gidemedikleri için onların barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Pandemi sürecinin hafiflediği günlerde ise stres atıp ailece dinlenmeleri için belediyemize ait tesislerde kamp imkanları sağladık. Sürekli yanlarında olarak onların dertlerine derman

olmaya çalıştık. Şimdi de kısa süre önce Başkanımız Tahir Büyükakın'ın müjdesini verdiği toplam 502 daireden oluşacak konutlarımızı Kocaeli'de ikamet eden sağlık çalışanlarımız için yapacağız. Kartepe ilçemizin kıymetli lokasyonunda bulunan, her şeyin düşünüldüğü Sağlıkkent konutları, sağlık kahramanlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Ancak şunu belirtmek isterim ki, dün akşam Başkanımız, ödemeleri peşin yapanlara yüzde 5 indirim yapılması talimatını verdi. Cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

"Sağlık personeli bu desteği asla unutmayacak"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da ev sahibi olmak isteyen sağlık çalışanları için büyük bir gün olduğunu belirterek, desteklerinden ötürü Büyükakın'a teşekkür etti.

"Bu konut projesi, inşallah en yakın zamanda hayata geçecek." diyen Pehlevan, "Sağlık personeli, bu desteği asla unutmayacak. Şimdiden daire sakini olacak meslektaşlarıma 'güle güle oturun' diyorum." ifadesini kullandı.

Pehlevan, salgının etkisinin hala sürdüğüne işaret ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kent Konut AŞ Genel Müdürü Erhan Coşan da dairelerin 255 ile 578 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağını bildirdi.

Tahir Büyükakın, Gündoğdu, Kocaeli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılacak konut projesi tanıtıldı - Son Dakika


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