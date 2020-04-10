Kocaeli'de sağlık çalışanlarından polise sürpriz kutlama - Son Dakika

Kocaeli'de 112 Acil Servis ekibi, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı, kavga ihbarı yaparak hazırladıkları sürprizle kutladı.



Darıca ilçesinde görev yapan 112 Acil Servis ekibi, mesailerinde çoğu zaman birlikte oldukları polislere sürpriz kutlama yapmak istedi. İlçedeki Hüma Hatun Gençlik Kampından 155 Polis Hattı'na kavga ihbarında bulunuldu.

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sağlık ekibi, hazırladıkları pastayı keserek, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Daha sonra söz konusu adrese Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen davet edildi. Şen burada yaptığı konuşmada, sağlık ekibinin ince düşüncesinden haberlerinin olmadığını, sürprizin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağını dile getiren Şen, "Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bu şekilde dayanışmayla, iş birliği içinde bu zor günleri atlatacağız." dedi.



112 Acil Servis ekibinden İsmail Okar da bu özel günde polisleri misafir etmek için bir organizasyon yaptıklarını belirterek, kendilerine verdikleri destekten dolayı polislere teşekkür etti.



Polis memurları da böyle bir günde bu sürprizin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



Gebze ilçesinde de 112 Acil Servis ekibi, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili'yi görüntülü arayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.