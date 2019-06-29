Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu
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Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu

1 saat önce

Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen 2 bin 500 paket pişmaniyeye el konuldu.

Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu, System.String[]
Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen 2 bin 500 paket pişmaniyeye el konuldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UlaşımPark AŞ'ye bağlı güvenlik ve zabıta ekipleri, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gün içinde asayiş görevlerine ek olarak sağlıksız ortamlarda üretilen pişmaniyeleri satmaya çalışanlara da engel oluyor.
Zabıta ve güvenlik ekipleri, 70 kamerayla kontrol ederek ve gün içinde devriye gezerek bu kişilerin satış yapmalarına izin vermiyor.
Ekipler, 2 bin 500 pişmaniyeye el koydu
İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir ay süren operasyonlarda sağlıksız ortamlarda üretilen pişmaniyeleri satan kişiler yakalandı.
Ekipler tarafından 2 bin 500 pişmaniyeye el konuldu.
Yetkililer, sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelerin asla tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:28 Kaynak: AA
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