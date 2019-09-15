Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu

9 dakika önce

Kocaeli'de, yıl içerisinde sağlıksız koşullarda üretilen 10 bin 250 paket pişmaniyeye el konuldu.

Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu, System.String[]

Kocaeli'de, yıl içerisinde sağlıksız koşullarda üretilen 10 bin 250 paket pişmaniyeye el konuldu.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UlaşımPark AŞ'ye bağlı güvenlik ve zabıta ekipleri, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gün içinde asayiş görevlerine ek olarak sağlıksız ortamlarda üretilen pişmaniyeleri satmaya çalışanlara da engel oluyor.

Zabıta ve güvenlik ekipleri, 70 kamerayla kontrol gerçekleştirerek ve gün içinde devriye gezerek bu kişilerin satış yapmalarına izin vermiyor.

Terminalde düzenlenen operasyonlarda sağlıksız ortamlarda üretilen pişmaniyeleri satan kişiler yakalandı. Bu doğrultuda yıl içerisinde 10 bin 250 paket kaçak pişmaniye ele geçirildi.

568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi

Terminalde güvenliğin sağlanması amacıyla görevlilerce 5 farklı noktada aramalar gerçekleştiriliyor.

Bunun sonucunda bu yılın 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlilerince 568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi.

Kocaeli, Zabıta, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı
4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu Hamile yolcu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi - Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 10:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]