Kocaeli'de sağlıksız koşullarda üretilen pişmaniyelere el konuldu

Kocaeli'de, yıl içerisinde sağlıksız koşullarda üretilen 10 bin 250 paket pişmaniyeye el konuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UlaşımPark AŞ'ye bağlı güvenlik ve zabıta ekipleri, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gün içinde asayiş görevlerine ek olarak sağlıksız ortamlarda üretilen pişmaniyeleri satmaya çalışanlara da engel oluyor.

Zabıta ve güvenlik ekipleri, 70 kamerayla kontrol gerçekleştirerek ve gün içinde devriye gezerek bu kişilerin satış yapmalarına izin vermiyor.

Terminalde düzenlenen operasyonlarda sağlıksız ortamlarda üretilen pişmaniyeleri satan kişiler yakalandı. Bu doğrultuda yıl içerisinde 10 bin 250 paket kaçak pişmaniye ele geçirildi.

568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi

Terminalde güvenliğin sağlanması amacıyla görevlilerce 5 farklı noktada aramalar gerçekleştiriliyor.

Bunun sonucunda bu yılın 8 ayında terminalde görev alan güvenlik görevlilerince 568 kesici ve delici alet ile 35 silah ele geçirildi.