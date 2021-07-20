Kocaeli'de sahibinin elinden kaçarak uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan düştüğü alanda kesildi - Son Dakika

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda halat ve ip yardımıyla müsait yere alınan kurbanlık, sahibinin isteği üzerine burada kesildi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sarp arazide bulunan baygın haldeki büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

İğneyle de durdurulamayan kurbanlık, uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Olay yerine çağrılan kurban yakalama timi, uyuşturucu iğneyle ormanlık alana kaçan büyükbaş hayvanı yakalamaya çalıştı.

Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerinden Yasin Karadaş ve ailesi tarafından satın alınan büyükbaş hayvan, kesim alanına götürüldüğü sırada kaçtı.

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde uçuruma yuvarlanan ve itfaiyenin çabasına rağmen çıkarılamayan büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü alanda kesildi.

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