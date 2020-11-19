Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Karamürsel Kayacık Mahallesi hayvan barınağı mevkisinde, sahil kenarında yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin Erbil Hakgüder'e (70) ait olduğu belirlendi. Hakgüder'in cesedi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakgüder ailesinin dün gece kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika

Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü

Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi

Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu

HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti

Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları

Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu

Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu