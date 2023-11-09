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Kocaeli'de Sahilde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de Sahilde Kadın Cesedi Bulundu

09.11.2023 11:09  - Güncelleme: 11:10

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu.

Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin 20'li yaşlarında bir gence ait olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Sahilde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Sahilde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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