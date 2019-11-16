Kocaeli'de sahilde kaybolan kişi aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sahilde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden kardeşleri ve akrabalarıyla Pembe Kayalar mevkisindeki sahile gelen Müslüm Hızal'ın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.
Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, deniz polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sahil bölgesinde arama çalışması başlattı.
Hızal'ın yakınlarının da bölgedeki bekleyişi sürüyor.