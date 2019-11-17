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Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu
6 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinden kardeşleri ve akrabalarıyla geldiği Pembe Kayalar mevkisindeki sahilde dün kaybolan Müslüm Hızal'ı arama çalışmaları devam etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Hızal'ın cesedini sahilden 500 metre açıkta buldu.
Kıyıya çıkartılan ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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