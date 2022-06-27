Kocaeli'de sahillere vuran 4 büyükbaş hayvan, yüzmeye giden vatandaşları korkuttu! - Son Dakika
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Kocaeli'de sahillere vuran 4 büyükbaş hayvan, yüzmeye giden vatandaşları korkuttu!

27.06.2022 11:51
Kocaeli'de sahillere vuran 4 büyükbaş hayvan, yüzmeye giden vatandaşları korkuttu!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kerpe, Cebeci ve Kumcağız sahillerine vuran 4 büyükbaş ölüsü, bölge halkına büyük korku yaşattı. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından iş makinesi yardımıyla gömülen hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi. Canlı ithal edilen hayvanların nakliye sırasında telef olmalarından sonra denize atılmış olabileceği düşünülüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, belediye ekiplerince alınarak gömüldü. Kerpe, Cebeci ve Kumcağız sahillerinde büyükbaş ölülerini gören vatandaşlar Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

HAYVANLARIN KULAKLARINDA KÜPE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.

Kocaeli'de sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, yüzmeye giden vatandaşlara büyük korku yaşattı

"NAKLİYE SIRASINDA TELEF OLMUŞLAR" İDDİASI

Canlı ithal edilen hayvanların nakliye sırasında telef olmalarının ardından açık denize atılmış olabileceği belirtildi.

İŞ MAKİNELERİYLE GÖMÜLDÜLER

Büyükbaş ölüleri, Kandıra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince iş makinesi yardımıyla alınarak gömüldü.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kandıra, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sahillere vuran 4 büyükbaş hayvan, yüzmeye giden vatandaşları korkuttu! - Son Dakika

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