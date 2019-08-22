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Kocaeli'de sahte alkol operasyonu

37 dakika önce

Kocaeli'de sahte alkol operasyonuKocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapılan 6 noktaya baskın düzenledi.

Kocaeli'de sahte alkol operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapılan 6 noktaya baskın düzenledi. Baskında 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisi alındı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler 6 adreste sahte alkollü içki üretildiğini belirledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. 21 Ağustos günü 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait imalathane, ev, depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet rakı yapımında kullanılan üzerinde rezistans bağlı fıçı, 1 adet rakı yapımında kullanılan fıçı, 1 adet alkol damıtma borusu, 4 adet alkolmetre, 4 adet içki imalatında kullanılan plastik varil, 20 litre etil alkol ile piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 645 litre sahte alkol, 81 litre sahte rakı, 45 şişe gümrük kaçağı içki, 1 litre sahte viski ve 6 litre yapma votka ele geçirildi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:25 Kaynak: DHA
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