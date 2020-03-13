Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalardan sahte "Borcu yoktur" belgesiyle 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. ve S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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