Kocaeli'de "sahte dolar"la alışveriş yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahte dolarla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sahte dolarla mağazalardan alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte 100 dolarlık 5 banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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