Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Sahte İçki Operasyonu

Kocaeli'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir restoranda 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir restoranda 80 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli ve Kandıra jandarma komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu bir restoranda el yapımı (sahte) içki imal edilerek müşterilere bandrollü içki görünümünde satışa sunulduğunu tespit etti. Restoranda arama yapan ekipler, çeşitli ebatlarda pet şişeler ile 50 ve 100 cc'lik önceden kullanılmış alkol şişeleri ile servis edilmek üzere doldurulan el yapımı 80 litre içki ele geçirdi.Restoran sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Jandarma, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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