Sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Derbent Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, bir şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Kaynak: AA
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