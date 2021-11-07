Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde 3 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Parada Sahtecilik Suçu"na karıştığı iddiasıyla O.K. ve U.Y. gözaltına alındı, 96 sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????