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Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

07.11.2021 23:45
Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde 3 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Parada Sahtecilik Suçu"na karıştığı iddiasıyla O.K. ve U.Y. gözaltına alındı, 96 sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????

Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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