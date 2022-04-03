Kocaeli'de sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

03.04.2022 22:21
Kocaeli'de sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 46 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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