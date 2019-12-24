Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahte plaka bastıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahte plaka bastıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze'deki bir oto galeride sahte plaka basıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, basılmış hazır 56 plaka, üzeri yazılmaya hazır boş 3 bin 920 plaka, plaka yerleştirilen 2 çelik levha ile birer mühür presi, plaka boyama presi, plaka basımında kullanılan büyük pres, kuru sıkı tabanca, ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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