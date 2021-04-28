Kocaeli'de salgından etkilenen 7 bin 500 esnafa mayısta da maddi destek verilecek - Son Dakika

Kocaeli'de salgından etkilenen 7 bin 500 esnafa mayısta da maddi destek verilecek

28.04.2021 16:39
Kocaeli'de salgından etkilenen 7 bin 500 esnafa mayısta da maddi destek verilecek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa mayısta da maddi destek vereceklerini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa mayısta da maddi destek vereceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükakın'ın Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter yardımcılarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, tam kapanma sürecinde vatandaşın mağdur edilmeyeceğini, tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Hizmetlerin aksamayacağını, ek tedbirlerle vatandaşın huzur içerisinde bu kritik süreci atlatmasını sağlayacaklarını bildiren Büyükakın, "Halkımız müsterih olsun. Bundan önce 2 pandemi destek paketi açıkladık. Gerekirse destek paketlerini genişleterek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederiz. Sürecin hassas olduğunun farkındayız. Vatandaşımız için elimizden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İş yeri kapatılan ya da ihtiyaç sahibi esnafa da destek verdiklerini anımsatan Büyükakın, "Esnafa verdiğimiz bu desteğimizi, ikinci kez 1 ay daha uzatma kararı aldık. 3 aylık destek, 5 aya çıkmış oldu. 7 bin 500 esnafa aylık 1000'er lira destek veriyoruz. 5 ay sonunda toplam 37,5 milyon liralık destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, otobüs esnafına şu ana kadar 34 milyon lira destek verdiklerini hatırlatarak, bu kesime mayısta da 5 milyon lira destek sağlamayı planladıklarını kaydetti.

Tahir Büyükakın, Gündoğdu, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de salgından etkilenen 7 bin 500 esnafa mayısta da maddi destek verilecek - Son Dakika Ekonomi


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