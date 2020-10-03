Kocaeli'de salgından etkilenen vatandaşlara görüntülü psikolojik destek - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izole durumda bulunan ve süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlar için görüntülü psikolojik destek hizmeti başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulama, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Geniş Ailem Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Salgın süreci nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan, kendini mutsuz hisseden, sürekli evde bulunmaktan sıkıntı duyan kişilere yönelik hizmetten en fazla 65 yaş ve üstü vatandaşlar yararlanıyor.

Vatandaşlar, proje kapsamında hizmet veren uzman psikologlarla görüntülü konuşmak için "0531 382 38 05" ve "0531 382 38 12" numaralı telefonları arayabilir.

Uzmanlar tarafından vatandaşlara, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, depresyon gibi ruhsal yakınma ve bozukluklar konusunda da psikolojik destekte bulunuluyor.

Seanslar kişiye özgü olarak gerekli görüldüğü takdirde belirli periyotlar halinde planlanıyor. Psikologlar tarafından danışanlara, gerekli teknik, terapi ve psikoeğitim süreçleri yürütülerek yardımcı olunuyor.