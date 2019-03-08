Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Saman Yüklü Tır Dorsesi Yandı

Kocaeli'de Saman Yüklü Tır Dorsesi Yandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, çekiciden ayrılmış halde bekleyen saman dolu dorse yandı.

Kocaeli'de Saman Yüklü Tır Dorsesi Yandı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, çekiciden ayrılmış halde bekleyen saman dolu dorse yandı.

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi'nde yağmurdan muhafaza etmek için köprü altına bırakılan Cevat Yılmaz'a ait saman yüklü dorse, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin kısa sürede tüm dorseyi sarması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken dorsede hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: AA

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