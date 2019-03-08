Kocaeli'de Saman Yüklü Tır Dorsesi Yandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, çekiciden ayrılmış halde bekleyen saman dolu dorse yandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, çekiciden ayrılmış halde bekleyen saman dolu dorse yandı.



Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi'nde yağmurdan muhafaza etmek için köprü altına bırakılan Cevat Yılmaz'a ait saman yüklü dorse, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.



Alevlerin kısa sürede tüm dorseyi sarması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken dorsede hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti