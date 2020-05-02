Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi - Son Dakika

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

6 saat önce

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi Tarama merkezinde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Gebze Teknik Üniversitesinde kurulan merkezde organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere...

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Tarama merkezinde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı

KOCAELİ - Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Gebze Teknik Üniversitesinde kurulan merkezde organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere korona virüs taraması yapılıyor. Geçtiğimiz hafta hizmete açılan merkezde şu ana kadar yapılan bin taramada ise pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü'nde Covid-19 tarama merkezi kuruldu. Organize Sanayi Bölgelerinde mobil olarak alınacak örneklerin getirileceği merkezde PCR testleri yapılacak. Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Kocaeli'de taramalarını yapmaya başlayan merkezde gerçekleştirilen ilk bin taramada pozitif vakaya rastlanmaması sevindirirken, merkezde günde 2 bin tarama yapma kapasitesinin bulunduğu öğrenildi.

Günde 2 bin örnek işlenebiliyor

Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Özcan, "Kocaeli bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerimizin taramasını gerçekleştirmek. Kovid bulunup, bulunmadığını teşhis etmek. Özellikle bir metodumuz var o da herkesin bildiği PCR metoduyla tarama yapmak. Kocaeli kapsamında 150 bin işçiden bahsediliyor. Bu biraz farklı bir rakama da gidebilir. Günde biz burada yaklaşık 2 bin örneği işleyebiliyoruz. Yani sonuç çıkartabiliyoruz ve sisteme negatif veya pozitif olduğuna dair sisteme giriş yapabiliyoruz. Örnekler organize sanayi bölgesinde TÜSEB ile organize sanayi bölgelerinin ortaklaşa düzenlediği numune alma merkezleri var. Bunlar mobil. Fabrikalara gidip bütün işçileri sırayla topluyorlar örneklerini, bunlar sürüntü örnekleri tabi. Bize ulaştırılıyor. Günde iki vardiya sabah ve akşam iki vardiya geliyor. Bunlar bin-bin 500 olabiliyor" dedi.

Tamamen işçilerden alınan örnekler taranıyor

İşçilerden alınan örneklerin taramasının yapıldığını söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Özcan, "Zaten günde bin 500 kadar örnek geliyor günde. Biz 2 bin test yapabiliyoruz. Tabi bunu ihtiyaca göre arttırabiliriz. Bu bir tarama merkezi. Bizim buraya hasta gelmiyor. Hastalardan yada semptomu oaln insanlardan değil biz tamamen bu işçilerimizden, şu anda üretime aktif olarak katılan sağlıklı görülen yüz binlerce işçiden alınan örnekleri tarıyoruz ki, üretim çarkında herhangi bir aksama olmasın. İnsanlar endişelenmesin yanımdaki insan covid-19 mi değil mi diye. Çünkü üretimin durmaması gerekiyor. Bu bir normalleşme sürecinin parçası olarak kabul etmekte fayda var. İleride bu tarama daha yaygın olacaktır, eminim. Şu anda hastanede 9 tane farklı merkez daha var bizim dışımızda. Ama şu anda tarama yapan tek merkez burası. Bu da Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümü'nde kurulan ilk merkez. Merkezde şu ana kadar bin kişiye tarama yapıldı. Geçen hafta itibariyle biz başladık. Bir takım testleri optimize etmemiz gerekiyordu. Şu anda yaklaşık bin örnek işlendi. ve bunların arasında sevindirici haber hiç biri pozitif çıkmadı. ve bundan sonra tabi günde 2 bin örneğin bir sonucunu ulaştıracağız" diye konuştu.

"19 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir ortamdayız"

Daha sonra konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise "Şu anda halen arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen devam ediyor. Kocaeli Sanayi Odası'nın girişimi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın ortak çalışmaları sonucunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı üniversitemizde bir tanı merkezi kurdu. Biz Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu tanı merkezinin altyapısını oluşturduk artı insan kaynağını sağlamaktayız. Bu şekilde ortak bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Üniversitemiz konum itibariyle 19 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğu bir ortamda. Dolayısıyla yaklaşık 200 binin üzerinde bir çalışan var. Biz bu organize sanayi bölgesi çalışanlarının taramasını yapıyoruz. Onların daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde çalışma alanlarında çalışmalarını devam ettirmeleri için böyle bir girişim başlatıldı. Bugün onlarında aslında bayramı, onların da bayramını kutlamış olalım. Şu normalleşme sürecinin başlangıcında da güzel bir proje devam ettirmekteyiz. Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu seferberliğin içinde olduğumuz için de hakikaten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi

Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 01:35 Kaynak: İHA


Son Dakika

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil         
18:44
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş         
18:37
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler         
18:02
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi         
17:50
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek         
17:22
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu         
16:52
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan         
16:01
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
15:47
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 20:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de sanayi çalışanlarının virüs taraması için yapılan merkez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]