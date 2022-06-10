Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın - Son Dakika
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Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın

10.06.2022 21:19

İzmit'te sanayi gazları dolumu yapan bir tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmit'te sanayi gazları dolumu yapan bir tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'ndeki sanayi gazları dolumu yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında tesisteki gaz akışı durduruldu.

İtfaiye ekipleri yanan gaz dolu tüpleri su ile soğutarak içindeki gazın boşalmasını bekledi.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonucu tesiste hasar oluştu.

Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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