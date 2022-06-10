Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'ndeki sanayi gazları dolumu yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın - Son Dakika

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