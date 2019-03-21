Kocaeli'de Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
27 dakika önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Kartepe Köseköy
Sanayi Sitesi içerisinde 10 numara yağ üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın alanı yeni bir patlama riskine karşı güvenlik şeridine alındı. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
Türkücü Bülent Serttaş'a Eski Çalışanından Ölüm Tehdidi: Kapıdan İlk Çıkanı Vuracağım
Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü
Ölen Adamın Karısı Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Kan Dondurdu!