Kocaeli'de Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen ilk bilgilere göre, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde 10 numara yağ üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın alanı yeni bir patlama riskine karşı güvenlik şeridine alındı.



(Gürcan Yılmaz/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkücü Bülent Serttaş'a Eski Çalışanından Ölüm Tehdidi: Kapıdan İlk Çıkanı Vuracağım

Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü

Ölen Adamın Karısı Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Kan Dondurdu!