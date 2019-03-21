Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

11 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sanayi sitesinde 10 numara yağ üretimi yapan depoda patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen ilk bilgilere göre, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde 10 numara yağ üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın alanı yeni bir patlama riskine karşı güvenlik şeridine alındı.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel
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