Kocaeli'de sanayide kullanılan suyun yaklaşık 3'te 1'i geri dönüşümden sağlandı - Son Dakika

Kocaeli'de içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla uygulanan "Geri Kazanım Suyu Projesi" kapsamında, 2021'de sanayinin kullandığı yıllık yaklaşık 36-37 milyon metreküp suyun 12,2 milyonu atık su arıtma tesislerinden çıkan sudan karşılandı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu yeniden kullanmak için çalışma başlattıklarını belirterek, şu an kentte 41 milyon metreküp kapasiteye ulaşan geri kazanım suyu potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Bunun tamamını kullanamadıklarını aktaran Sağlık, "Son 2-3 yıllık periyoda baktığımız zaman yıllık 36-37 milyon metreküp su kullanılıyor. Bunun içinde şebeke, kuyu ve geri dönüşüm suları var. Bu 36-37 milyon metreküp suyun 2021 yılında 12,2 milyonunu geri dönüşüm suyundan verdik. Aslında 12 milyonluk bir baraj kazandık. Bunu artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sanayicileri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Sağlık, "En son büyük bir sanayi kuruluşuyla görüştük, inşallah onlar da bu suyu alacaklar. Kocaeli'yi su stresine sokmadan vatandaşların gönül rahatlığı içinde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Şu anda yaklaşık 20 sanayicimiz geri dönüşüm suyu kullanıyor"

Kentteki sanayi kuruluşlarının kuyu suyu kullanma alışkanlığı bulunduğunu dile getiren Sağlık, bugün büyük sanayi kuruluşlarından birinin günde 45 bin metreküp suyu kendilerinden aldığını belirtti. Sağlık, şöyle devam etti:

"Bunu bütün sanayicilere anlatmaya çalışıyoruz. İkna ettiklerimize bu suyu veriyoruz. Şu anda yaklaşık 20 sanayicimiz kullanıyor. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Şu anda yeni yaptığımız arıtma tesislerinin tamamına geri dönüşüm suyu tesisini de kuruyoruz. Bugün itibarıyla yıllık 41 milyon metreküp kapasitemiz var. Sanayinin kullandığını 36-37 milyon metreküp kabul ederseniz aslında biz sanayinin tamamını karşılayacak durumdayız."

Sanayicilerin özel sulara da ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ali Sağlık, "Özellikle gıda sektöründe çalışanlar, onların nitelikli suya ihtiyacı var, dolayısıyla geri dönüşüm suyunu kullanamıyorlar. Halkı ve sanayicileri biraz daha bilinçlendirip çevre sulamada yağmur ve geri dönüşüm suyunu kullanırsak, kentin üzerindeki su stresini de almış oluruz." ifadelerini kullandı.