Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de şantaj iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesince 8 kişiye şantajda bulunulduğu iddiasına yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler G.A, C.Ç, Ü.R, F.B. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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