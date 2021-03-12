Kocaeli'de şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internetten yayın yapan bir haber sitesi üzerinden 8 kişiye şantajda bulunulduğu iddiasıyla dün gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler G.A, C.Ç, Ü.R, F.B. ve S.K. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan G.A. ile Ü.R. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de şantaj iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika