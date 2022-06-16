Şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 4 Haziran'da ilçedeki TCDD'ye ait şantiyeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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