Şantiyelerden kablo çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de inşaat şantiyelerinden 190 bin lira değerinde kablo ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Farklı tarihlerde Gebze ve Çayırova ilçelerinde 4 şantiyeden 190 bin lira değerinde elektrik kablosu ve elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma yapan polis, hırsızlık olaylarını benzer suçlardan 12 suç kaydı bulunan R.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.