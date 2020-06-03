Kocaeli'de şarampole devrilen tır alev aldı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otoyolun Ankara istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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