Kocaeli'de "Sarıkamış Şehitleri" Söyleşisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Vatanı için kefenleri kar olan kahramanların destanı Sarıkamış" temalı söyleşi düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Vatanı için kefenleri kar olan kahramanların destanı Sarıkamış" temalı söyleşi düzenlendi.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye katılan akademisyen yazar Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış harekatının üzerinden 104 yıl geçtiğini belirterek, Sarıkamış'ın tarihimizde ibret alınacak bir onur sayfası olduğunu söyledi.



Sönmez, Almanların Sarıkamış faciasını unutturmak istediklerini, 1. Dünya Savaşı ile ilgili Alman tarih kitaplarında Kafkasya-Sarıkamış cephesinin yok sayıldığını ifade ederek, Almanya'nın, Osmanlı Devleti'ni bir müttefik olarak hatırlamadığını vurguladı.



Harekatın mevsim şartlarının uygunsuzluğu sebebiyle başarısız olduğunu belirten Sönmez, harekatta çok büyük kahramanlıklar yaşandığını ve ordunun 120 bin askerle birçok bölgeyi aldıktan sonra Sarıkamış'a girerek Rus ordusuyla kahramanca savaştığını anlattı.



Sarıkamış harekatında çok ciddi kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:



"Sarıkamış bize iki şey kazandırdı. İtilaf Devletleri, Sarıkamış'ta o kadar büyük bir şaşkınlığa ve hezimete uğradılar ki, İstanbul'a saldıramadılar. Bu kahramanlar 3 bin 150 kilometreden İstanbul'u korudular. İkincisi ise gerçekleşen Bolşevik İhtilali ile birlikte Rusya'daki boşluktan faydalanarak, Bakü'ye kadar gittik, Batum'u aldık, oraya vali bile tayin ettik ama Mondros Mütarekesi ile 93 harbi sınırlarından geri çekildik. Erzurum'a kadar geri gelmek zorunda kaldık."



Söyleşiye Kocaeli Garnizon Komutanı Metin Gürak, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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