Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tıra arkadan çarpan sebze yüklü kamyonda sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tıra arkadan çarpan sebze yüklü kamyonda sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya'dan yüklediği sebzeler ile İstanbul yönünde seyir halinde olan M.A.M. idaresindeki 54 LB 037 plakalı kamyon, İzmit mevkiinde kontrolden çıkarak S.A. yönetimindeki 34 UU 3270 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan sürücü M.A.M. ve E.Y. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şoförün dikkatsizliği annesinin canına mal oldu: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 00:03:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sebze yüklü kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]