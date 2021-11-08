Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara " PKK " ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım 'da gözaltına alınan F.Ş'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli 'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

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