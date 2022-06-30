Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor

30.06.2022 17:22
Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Ş. (20) ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ferhat Ş, bu aşamada söyleyeceği bir hususun olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre ve sanık hakkında uygulanması muhtemel yasa maddelerinin öngördüğü ceza miktarı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinden olup olmadığının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, sanığın tutuklu kaldığı süre ve infaz hükümleri dikkate alınarak tahliyesine hükmetti.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

6 Kasım 2021'de Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara terör örgütü "PKK" ibaresi yazdığı fotoğrafları ve küfür içeren paylaşımları sosyal medya üzerinden yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ferhat Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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