Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre ve sanık hakkında uygulanması muhtemel yasa maddelerinin öngördüğü ceza miktarı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kocaeli 'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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