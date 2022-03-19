Kocaeli'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika

Kocaeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihini her okuduğunda ecdatla gurur duyduğunu ifade ederek, onların sömürme, katletme ve böbürlenmeyi kendine hedef seçmediğini söyledi.

Şehitlerin emanetleri ile gazilere her zaman şükran duyduğunu dile getiren Yavuz, büyük milletlerin en önemli özelliğinin vefa olduğuna vurgu yaptı.

Yavuz, bir milletin fertlerinin kendisine hizmet eden, fedakarlık gösteren, canından vazgeçen insanlara değer vermiyorsa hak ettiği saygıyı göstermiyorsa o milletin büyüklüğünden bahsetmenin mümkün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti sizlerle gurur ve onur duyuyor. Sizlere büyük bir hürmet gösteriyor. Şehitlerimiz sadece sizin evlatlarınız değil, onlar 85 milyon Türk milletinin evladıdır. Onları bağrına basıp gönüllerinde yaşatırlar. Ne zaman bir şehit çocuğu görse ne zaman bir şehit babası görse iç çeker çünkü onu başkasının çocuğu olarak değerlendirmez. Biz de devlet olarak bütün imkanlarımızla her daim sizin hizmetinizde ve emrinizde olmaktan onur ve gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz."

Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin genç bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, küresel çetelerin Türkiye'ye kurmuş olduğu tuzakları bozacaklarını anlattı.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğe sımsıkı sarılacaklarına vurgulayan Yavuz, her zaman şehit yakınlarının, gazilerin ve onların yakınlarının yanlarında ve hizmetlerinde olacaklarını kaydetti.

Yavuz, şehit yakınları ve gazilere minnet ve şükran duygularını ileterek, "Cumhuriyetin banisi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş bütün gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.