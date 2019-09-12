Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kameraya yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kameraya yansıdı

31 dakika önce

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'ın, İzmit ilçesinde 2 kişi tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kameraya yansıdı, System.String[]

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'ın, İzmit ilçesinde 2 kişi tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra hastanenin bahçesinde park ettiği otomobiline giden Bayraktar'ın yanında bulunan arkadaşı, bir kişiyle omuz omuza çarpıştı.

İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Bayraktar, bu sırada yumruk darbesiyle yere yıkıldı. Kavgaya karışan bir kişi de Bayraktar'a vurmaya çalıştı.

Burnu kırılan Bayraktar, hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından ardından kaçan 2 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga anı ile 2 şüphelinin olay yerinden hızla koşarak ayrılması ve çevredeki kadın ve çocukların kaçması yer alıyor.

Sendika, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'nin "2023'te adayım" çıkışına yanıt geldi
Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkında "terör" iddianamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kameraya yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]