Kocaeli'de sendika başkanına muştalı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, bir şahsın muştalı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Acısu Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, S.E. isimli şahıs tarafından muşta ile saldırıya uğradı. Yıldız, yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken, S.E.'ye ise vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yakup Yıldız, ambulansla İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan S.E.'nin emniyetteki ifadesinde yaklaşık 1 buçuk sene önce işten çıkarıldığını, işten çıkarılmasının sebebi olarak ise Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız olduğunu söylediği öne sürüldü. - KOCAELİ