Kocaeli'de sera yangını - Son Dakika
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Kocaeli'de sera yangını

20.04.2022 18:47

Kocaeli'de sera yangını Serada çıkan yangın korkuya neden oldu Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki serada çıkan yangın korkuya neden oldu.

Kocaeli'de sera yangını

Serada çıkan yangın korkuya neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki serada çıkan yangın korkuya neden oldu. Seranın kullanılamaz hale geldiği yangın, Sakarya ve Kocaeli'den bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Maşukiye Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan bir serada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. isimli vatandaşa ait olan serada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Sakarya ve Kocaeli'den itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı, dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de sera yangını
Kocaeli'de sera yangını
Kocaeli'de sera yangını
Kocaeli'de sera yangını

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Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de sera yangını - Son Dakika


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