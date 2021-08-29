KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU - Son Dakika

KOCAELİ'DE SERVİS KAZASINDA YARALANAN 7 İŞÇİ TABURCU OLDU
29.08.2021 17:02
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 işçi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 işçi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu. D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Tedavileri tamamlanan 7 işçi taburcu oldu.
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