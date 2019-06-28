Kocaeli'de servis minibüsü devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
KOCAELİ (AA ) - Gebze ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:18 Kaynak: AA
KOCAELİ (AA ) - Gebze
ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara
istikameti Muallimköy mevkisinde, Bayram B. yönetimindeki 34 LBR 465 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton refüje çarpmasının ardından devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
Behzat Ç.'nin yayınlanan fragmanında dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK detayı