Caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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