Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde Ali B. yönetimindeki 41 P 5467 plakalı servis minibüsü ile Ahmet E. idaresindeki 34 BFP 992 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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