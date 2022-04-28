Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

28.04.2022 10:46
Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Gaziler Mahallesi 1726 Sokak'ta R.T. yönetimindeki 41 P 2705 plakalı servis minibüsü ile A.K. idaresindeki 41 ACL 369 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü özel hastaneye kaldırdı.

Sürücü A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement